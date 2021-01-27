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  27 января 2021
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Монгольские банки выдали новые ипотечные кредиты на сумму 99,5 млрд тугриков

CentralAsia (MNG) -  В период с ноября 2020 года по 25 января 2021 года выдали ипотечные кредиты на общую сумму 99,5 млрд тугриков (около $ 35 млн) 1362 домашним хозяйствам при финансировании со стороны Центрального банка Монголии и коммерческих банков. Из них 974 физических лица получили ипотечные кредиты на сумму 62,3 млрд тугриков (около $21,9 млн) от ЦБ Монголии, а 388 физических лиц получили от других банков 37,2 млрд тугриков (около $13 млн).

Кроме того, из-за серьезности пандемии коронавируса банки принимают запросы граждан об отсрочке погашения ипотечных кредитов. По состоянию на 22 января в общей сложности подали заявки 53 180 заемщиков, из которых 52 384 или около 99% были полностью урегулированы, а выплаты по кредитам были отложены.

Банки принимают онлайн-запросы от физических лиц об отсрочке ипотечного кредитования до конца 30 января.

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