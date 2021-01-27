На утро 27 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1397 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 219;

- Акмолинская область - 213;

- город Нур-Султан - 147;

- Костанайская область - 141;

- город Алматы - 139;

- Северо-Казахстанская область - 108;

- Западно-Казахстанская область - 95;

- Карагандинская область - 78;

- Атырауская область - 70;

- Алматинская область - 64;

- Восточно-Казахстанская область - 53;

- Жамбылская область - 23;

- Кызылординская область - 11;

- город Шымкент - 10;

- Мангистауская область - 10;

- Туркестанская область - 10;

- Актюбинская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 181 117 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения