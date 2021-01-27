На утро 27 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1397 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 219;
- Акмолинская область - 213;
- город Нур-Султан - 147;
- Костанайская область - 141;
- город Алматы - 139;
- Северо-Казахстанская область - 108;
- Западно-Казахстанская область - 95;
- Карагандинская область - 78;
- Атырауская область - 70;
- Алматинская область - 64;
- Восточно-Казахстанская область - 53;
- Жамбылская область - 23;
- Кызылординская область - 11;
- город Шымкент - 10;
- Мангистауская область - 10;
- Туркестанская область - 10;
- Актюбинская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 181 117 случаев коронавируса.