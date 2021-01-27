Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 100 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



Так, по состоянию на 27 января в 192 государствах и территориях мира зарегистрировано 100 221 840 человек с COVID-19, из них скончались 2 155 052 человека.



По количеству заболевших и скончавшихся лидируют США — 25 млн и 425 тыс. соответственно. На втором месте после США по числу случаев коронавируса стоит Индия — 10,6 млн (скончались 153 тыс.), затем Бразилия — 8,9 млн (скончались 218 тыс.).



В Центральной Азии по числу зараженных лидирует Казахстан — 181 тыс., на втором месте Кыргызстан — 84 тыс., затем Узбекистан — 78 тыс., Таджикистан — 13 тыс. В Туркменистане по официальным данным, случаи коронавируса не выявлены.

