В Туркменистане началась подготовка к массовой вакцинации, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане началась широкомасштабная подготовка к вакцинации. Наряду с материально-технической подготовкой, формируют группы граждан, для вакцинации. В числе первых будут вакцинировать граждан старше 60 лет.

В рамках подготовки населения к вакцинации начался забор анализов у людей старше 60 лет. Кровь проверяют в том числе на наличие антител.

Как сообщают информированные источники Азатлыка в Туркменистане, решение о вакцинации будут принимать по результатам анализа на наличие антител, тех, у кого есть антитела, прививать не будут. Источники затруднились объяснить, каким образом у населения страны, официально заявляющей об отсутствии коронавируса могут быть выявлены антитела.

Власти Туркменистана официально не комментируют подготовку к вакцинации.

С самого начала глобальной пандемии коронавируса туркменские власти отрицают наличие заболевания на территории страны. Тем не менее в декабре Туркменистан заявил о планах по закупке российской вакцины Спутник V. 18 января страна первой в Центральной Азии зарегистрировала российскую вакцину.

По словам корреспондентов Азатлыка, сейчас обследуют людей из категории 60+ и из групп риска, затем вакцинацию пройдут все остальные. Населению сообщили, что о вакцинации будут оповещать лично каждого, по телефону или обходом и рекомендовали ждать звонка на анализ.

В настоящее время поликлиники снабжаются холодильными камерами. Первые партии вакцин уже поступили, следующие ожидаются в конце месяца. «Будет отправлен специальный грузовой борт, как было и с первой партией», - отмечает источник.

По его данным, в страну завезена и вакцина Pfizer-BioNTech, но о ее регистрации пока ничего не известно. «Говорят, что ее физически купить невозможно - слишком большая очередь и ее не хватает, завезли в целях возможной сертификации и получения разрешения на применение, но это решение пока отложено», - отмечает корреспондент.