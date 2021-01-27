В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 11 человек

CentralAsia (MNG) - За последние сутки в Монголии проведено 12 703 ПЦР теста, и у 11 человек выявлен COVID-19. Двое из них — пассажиры междугороднего автобуса, курсирующего по маршруту Улан-Батор — Ховд.

За сутки 25 человек выздоровели от коронавируса. Таким образом, в Монголии 1236 человек вылечились от COVID-19.

За все время пандемии в стране подтвердили 1667 случаев заражения, случаи смерти не зафиксированы. В настоящее время на лечении находится 418 пациентов.

Коронавирус в Монголии

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