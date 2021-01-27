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  27 января 2021
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Состоялся телефонный разговор Путина с Байденом
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества.

Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Также обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов.

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