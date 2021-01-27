В Монголии впервые внедрена высокая технология диагностики рака

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии внедрена технология диагностики рака на высоком уровне и более сложного неврологического и кардиологического лечения.

На национальном уровне медицинские услуги предоставляются сомонскими и сельскими поликлиниками, аймакскими и районными больницами общего профиля, а также диверсифицированными и специализированными центрами.

Центральные больницы №1, №2 и №3 архивируют и хранят через систему анализ диагностических изображений PACS и начали использовать оборудование для ангиографии Siemens Artis Zee Biplan для диагностики и лечения неврологических и сердечных заболеваний на более высоком и сложном уровне. Современное рентгенохирургическое биплановое стационарное устройство с двумя С-дугами с креплением одной к потолку, второй – к полу.

Отличие от моноплановых систем состоит в наличии двух арок вместо одной, что позволяет снизить расход контрастного вещества до одного ввода на 2 проекции. Оно широко применяется для проведения диагностики и интервенций в широком спектре клинических применений в кардиологии, нейрологии и общей ангиографии. Конструкция ангиографической системы Siemens Artis Zee Biplan предусматривает возможность использования двух плоскопанельных детекторов размером 20*20 см или комбинации из двух детекторов разного размера – 20*20 и 30*40 см.

Установленное на сервере ЛПУ программное обеспечение системы КОМЕТА PACS обеспечивает простое управление хранением, обработкой и анализом изображений из любой точки сети одного или нескольких учреждений. Пользователи могут искать изображения по заданным характеристикам, работать с ними с помощью прилагаемых инструментов, сохранять результаты работы в виде отчетов.

Клиника, использующая эту систему, получает следующие преимущества:

повышение надежности хранения цифровых изображений;

обеспечение удаленного доступа к данным исследований;

повышение производительности труда персонала, отвечающего за исследования и диагностику;

сокращение временных затрат на проведение исследований.

Кроме того, впервые в Монголии была внедрена ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионной томография) для диагностики рака на высоком уровне.

ПЭТ/КТ является уникальным методом – наиболее точным для диагностики рака. Позитронно-эмиссионная томография, она же (двухфотонная эмиссионная томография) — радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов человека или животного. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают при позитронном бета-распаде радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата, который вводится в организм перед исследованием. Аннигиляция позитрона, остановившегося в веществе (в частности, в ткани организма), с одним из электронов среды порождает два гамма-кванта с одинаковой энергией, разлетающихся в противоположные стороны по одной прямой. Большой набор детекторов, расположенных вокруг исследуемого объекта, и компьютерная обработка сигналов с них позволяет выполнить трёхмерную реконструкцию распределения радионуклида в сканируемом объекте. Почти всегда ПЭТ-томограф комбинируется с КТ- или МРТ-сканером.

Позитронно-эмиссионная томография — активно развивающийся диагностический и исследовательский метод ядерной медицины. В основе этого метода лежит возможность при помощи специального детектирующего оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать распределение в организме биологически активных соединений, меченных позитрон-излучающими радиоизотопами. ПЭТ-сканирование с использованием фтордезоксиглюкозы (радиоактивный индикатор — фтор-18, 18F, сокр. англ. FDG-PET) широко используется в клинической онкологии.

В США исследовании, в котором у 24 000 пациентов был диагностирован рак с использованием классических методов – ультразвук, компьютерная томография, биопсия – и сразу после этого они были обследованы с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ), что привело к радикальным изменениям лечения около 36% пациентов.

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