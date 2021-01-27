В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 73 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 18-24 января зарегистрировано 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи смерти выявлены в 13 регионах стран:
- город Алматы - 14;
- Западно-Казахстанская область - 14;
- Алматинская область - 12;
- город Нур-Султан - 6;
- Восточно-Казахстанская область - 6;
- город Шымкент - 4;
- Карагандинская область - 4;
- Павлодарская область - 4;
- Акмолинская область - 2;
- Актюбинская область - 2;
- Атырауская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- Северо-Казахстанская область - 1.
Итого с начала пандемии по Республике Казахстан зарегистрировано 2476 случаев с летальным исходом от коронавируса.
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