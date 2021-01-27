В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 73 человека

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 18-24 января зарегистрировано 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти выявлены в 13 регионах стран:

- город Алматы - 14;

- Западно-Казахстанская область - 14;

- Алматинская область - 12;

- город Нур-Султан - 6;

- Восточно-Казахстанская область - 6;

- город Шымкент - 4;

- Карагандинская область - 4;

- Павлодарская область - 4;

- Акмолинская область - 2;

- Актюбинская область - 2;

- Атырауская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- Северо-Казахстанская область - 1.

Итого с начала пандемии по Республике Казахстан зарегистрировано 2476 случаев с летальным исходом от коронавируса.

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