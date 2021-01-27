Узбекистан посетили порядка 1,5 млн туристов в 2020 году

CentralAsia (UZ) - В прошлом году 1 млн 504 тысячи человек посетили Узбекистан с целью туризма, сообщил Госкомстат республики. В 2019 году этот показатель был выше на 77,7%.

Большинство иностранных граждан побывали в Узбекистане с целью навестить родственников. Другие гости республики указывали целью визита путешествия, лечение и служебные поездки.

1,4 млн человек (94,4% от общего числа) прибыли из стран СНГ. 83,8 тыс. человек (5,6%) – из других государств.

Больше всего туристов зафиксировали из Кыргызстана – 508 тысяч человек. Узбекистан посетили также 424,1 тысячи жителей Казахстана, 337,5 тысяч граждан Таджикистана, 81,6 тысячи человек прибыли из России.

