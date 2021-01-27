Телеканал RT запустил проект о жизни мигрантов из Центральной Азии в России

CentralAsia (UZ) - Телеканал RT запустил YouTube-шоу «Урюк и клюква», которое рассказывает о жизни мигрантов в России.

«Мы хотим рассказать вам о параллельной России, там почти нет русских людей, а живут 8,5 миллиона мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана… Все это прям тут, можно сказать, в соседнем дворе, а мы и не знаем», – говорится в начале ролика.

Отмечается, что авторы проекта пробуют разобраться, из чего состоит мигрантский мир.

Участие в шоу приняла известная в Узбекистане актриса Зарина Низомиддинова, а гостем подкаста стала социолог Анна Рочева.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. Одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда.