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  27 января 2021
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От коронавируса в Казахстане выздоровели более 1,3 тыс. человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 163 156 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 19 850;

- Алматы - 19 661;

- Восточно-Казахстанская область - 19 374;

- Атырауская область - 14 307;

- Карагандинская область - 12 450;

- Павлодарская область - 10 793;

- Северо-Казахстанская область - 9725;

- Западно-Казахстанская область - 8907;

- Костанайская область - 8365;

- Акмолинская область - 7941;

- Алматинская область - 6639;

- Шымкент - 5381;

- Жамбылская область - 5084;

- Туркестанская область - 3768;

- Актюбинская область - 3737;

- Мангистауская область - 3730;

- Кызылординская область - 3444.

Коронавирус в Казахстане
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