От коронавируса в Казахстане выздоровели более 1,3 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 163 156 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 19 850;
- Алматы - 19 661;
- Восточно-Казахстанская область - 19 374;
- Атырауская область - 14 307;
- Карагандинская область - 12 450;
- Павлодарская область - 10 793;
- Северо-Казахстанская область - 9725;
- Западно-Казахстанская область - 8907;
- Костанайская область - 8365;
- Акмолинская область - 7941;
- Алматинская область - 6639;
- Шымкент - 5381;
- Жамбылская область - 5084;
- Туркестанская область - 3768;
- Актюбинская область - 3737;
- Мангистауская область - 3730;
- Кызылординская область - 3444.
Коронавирус в Казахстане
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