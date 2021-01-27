В аэропорту Вены конфискованы контрабандные хамелеоны

// Austrian Finance Ministry

CentralAsia (CA) - В аэропорту Вены конфисковали несколько десятков редких хамелеонов. Все они переданы в столичный зоопарк. Служба безопасности аэропорта обнаружила их при просвечивании подозрительного багажа мужчины, прибывшего из Танзании.



Как пишет ВВС, 74 редких хамелеона он попытался спрятать в носках и пустых коробках из-под мороженого.



При продаже на черном рынке (поскольку официально покупать и продавать редкие виды, находящиеся под охраной, запрещено) контрабандисты могли бы выручить за них почти 40 тыс. евро.



Представители финансовой полиции Австрии отмечают, что за такое правонарушение может грозить штраф в 6 тыс. евро.



Животных немедленно отправили в венский зоопарк Шенбрунн, где их осмотрели специалисты.



К сожалению, три хамелеона (а в чемодане были животные самых разных возрастов, от недельных малышей до взрослых особей) не пережили испытание.



По словам зоологов, хамелеонов поймали в Усамбарских горах, дождливом и прохладном регионе Танзании. Все остальные особи чувствуют себя нормально, и теперь заботу о них взял на себя зоопарк.