[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аэропорту Вены конфискованы контрабандные хамелеоны
// Austrian Finance Ministry

CentralAsia (CA) -  В аэропорту Вены конфисковали несколько десятков редких хамелеонов. Все они переданы в столичный зоопарк. Служба безопасности аэропорта обнаружила их при просвечивании подозрительного багажа мужчины, прибывшего из Танзании.

Как пишет ВВС, 74 редких хамелеона он попытался спрятать в носках и пустых коробках из-под мороженого.

При продаже на черном рынке (поскольку официально покупать и продавать редкие виды, находящиеся под охраной, запрещено) контрабандисты могли бы выручить за них почти 40 тыс. евро.

Представители финансовой полиции Австрии отмечают, что за такое правонарушение может грозить штраф в 6 тыс. евро.

Животных немедленно отправили в венский зоопарк Шенбрунн, где их осмотрели специалисты.

К сожалению, три хамелеона (а в чемодане были животные самых разных возрастов, от недельных малышей до взрослых особей) не пережили испытание.

По словам зоологов, хамелеонов поймали в Усамбарских горах, дождливом и прохладном регионе Танзании. Все остальные особи чувствуют себя нормально, и теперь заботу о них взял на себя зоопарк.

print
  • Национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, - ВОЗ
  • В Словакии мужчина умер после прививки от коронавируса
  • Американская группа провела концерт, заключив зрителей в отдельные пластиковые пузыри. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com