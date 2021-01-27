В Словакии мужчина умер после прививки от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Словакии после прививки от коронавируса скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалену Юркемикову.

«Этот случай подобен тем, которые произошли в последнее время в Норвегии, Германии и ряде других стран. Речь идет о пациенте в пожилом возрасте (79 лет) с многочисленными хроническими заболеваниями, которые после вскрытия были признаны главной причиной смерти. Общему ухудшению состояния этого пациента способствовали и небольшие нежелательные последствия после прививки – повышение температуры и слабость», - сказала Юркемикова.



По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.



ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.



«Каждое заявленное подозрение на серьезные нежелательные последствия после прививок расследуется и регистрируется как ГИКЛ, так и на общеевропейском уровне», - добавила Юркемикова.