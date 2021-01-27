Монголы завоевали первое и второе места на джазфесте Курта Мааса в Германии

CentralAsia (MNG) - В Германии объявлены финалисты премии Kurt Maas Jazz Award 2021.

Джазовая премия Курта Мааса в Институте джаза Мюнхенского университета музыки и театра вручается с 2012 года для поощрения их студентов, изучающих джаз, и для чествования джазового музыканта, педагога и предпринимателя Курта Мааса.

по данным организаторов, 20 января в финал попали: Мөнгөнтовч Цолмонбаяр (контрабас), Шутээн Эрдэнэбаатар (фортепиано), Альма Найду (вокал), Ольга Дудкова (вокал) и Тео Коллросс (фортепиано). Из них Шутээн Эрдэнэбаатар (1-я премия), Мөнгөнтовч Цолмонбаяр (2-я премия) и Алма Найду (3-я премия) — три победителя.

Монголка Э.Шутээн в сентябре 2020 года успешно получила степень магистра джазового фортепиано в Университете музыки и исполнительских искусств в Мюнхене, получив полную стипендию от Немецкой службы академических обменов в Улан-Баторе. В настоящее время она получает вторую степень магистра по джазовой композиции. И она создала джазовую группу «The Jazz Train» и приняла участие ее команда на джазфесте Мюнхена. Контрбас Ц.Мөнгөнтовч тоже является студентам из Монголии в этой группе.





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