Узбекистан и Дагестан будут развивать совместный паломнический туризм

- Узбекистан, общество
- 11:13, 27 января 2021
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CentralAsia (UZ) - В Махачкале состоялась встреча представителей Министерства промышленности и торговли с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустамом Курганбаевым.
В рамках встречи были обсуждены планы по проведению консулом в Дагестане ряда деловых встреч, в том числе в Минтуризма, Миннаца и Духовного Управления мусульман.
В ходе рабочих переговоров планируется обсудить вопросы взаимодействия в сферах паломнического туризма и работы с соотечественниками на территории Республики Дагестан.