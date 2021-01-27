Узбекистан и Дагестан будут развивать совместный паломнический туризм

CentralAsia (UZ) - В Махачкале состоялась встреча представителей Министерства промышленности и торговли с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустамом Курганбаевым.

В рамках встречи были обсуждены планы по проведению консулом в Дагестане ряда деловых встреч, в том числе в Минтуризма, Миннаца и Духовного Управления мусульман.

В ходе рабочих переговоров планируется обсудить вопросы взаимодействия в сферах паломнического туризма и работы с соотечественниками​ на территории Республики Дагестан.