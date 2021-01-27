[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Дагестан будут развивать совместный паломнический туризм

CentralAsia (UZ) -  В Махачкале состоялась встреча представителей Министерства промышленности и торговли с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустамом Курганбаевым.

В рамках встречи были обсуждены планы по проведению консулом в Дагестане ряда деловых встреч, в том числе в Минтуризма, Миннаца и Духовного Управления мусульман.

В ходе рабочих переговоров планируется обсудить вопросы взаимодействия в сферах паломнического туризма и работы с соотечественниками​ на территории Республики Дагестан.

print
  • Президент Таджикистана объявил о полной победе над коронавирусом в стране
  • Проект постановления президента Монголии о назначении нового премьер-министра будет внесен в парламент
  • Таджикистан отправит на стройки России 400 трудовых мигрантов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com