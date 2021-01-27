За сутки в Узбекистане выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего 78 510

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 26 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 510 (+39).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 8 регионах страны.

Всего выздоровели от коронавируса 76 997 (+85) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 892 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.