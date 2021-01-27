Туркменистан и Россия совместно займутся судостроением

CentralAsia (TM) - Первая встреча российско-туркменской рабочей группы по развитию проектов в сфере судостроения прошла на днях, сообщило издание «Большая Азия».



Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и стало продолжением работ по наращиванию сотрудничества между странами в области судостроения. Так, еще 5 декабря прошлого года был подписан соответствующий меморандум между АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АООТ «Судостроительный и судоремонтный завод „Балкан“».

Стороны намерены наращивать кооперацию при выполнении судостроительных проектов. В мероприятии принял участие и представитель Торгового представительства России в Туркмении Александр Елизаров. «Промышленная кооперация российских и туркменских судостроителей является одним из ключевых направлений взаимодействия наших стран», — сказал он.

Представитель также отметил, что завод «Балкан» является одним из самых современных верфей в Каспийском регионе. Вопрос сотрудничества АО «ОСК» и завода «Балкан» был поднят еще в 2019 года. «Потенциал развития международных коридоров Север-Юг и Запад-Восток требует координации совместных усилий по строительству современного торгового флота на Каспии», — отметил Елизаров.

На встрече стороны договорились, что российская сторона окажет содействие туркменским коллегам в организации полного цикла строительства судов различного типа, включая подготовку персонала. «Уверен, что 2021 год станет годом начала полноценного развития судостроительной отрасли Туркменистана», — дополнил торговый представитель.