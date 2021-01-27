[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан и Россия совместно займутся судостроением

CentralAsia (TM) -  Первая встреча российско-туркменской рабочей группы по развитию проектов в сфере судостроения прошла на днях, сообщило издание «Большая Азия».

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и стало продолжением работ по наращиванию сотрудничества между странами в области судостроения. Так, еще 5 декабря прошлого года был подписан соответствующий меморандум между АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АООТ «Судостроительный и судоремонтный завод „Балкан“».

Стороны намерены наращивать кооперацию при выполнении судостроительных проектов. В мероприятии принял участие и представитель Торгового представительства России в Туркмении Александр Елизаров. «Промышленная кооперация российских и туркменских судостроителей является одним из ключевых направлений взаимодействия наших стран», — сказал он.

Представитель также отметил, что завод «Балкан» является одним из самых современных верфей в Каспийском регионе. Вопрос сотрудничества АО «ОСК» и завода «Балкан» был поднят еще в 2019 года. «Потенциал развития международных коридоров Север-Юг и Запад-Восток требует координации совместных усилий по строительству современного торгового флота на Каспии», — отметил Елизаров.

На встрече стороны договорились, что российская сторона окажет содействие туркменским коллегам в организации полного цикла строительства судов различного типа, включая подготовку персонала. «Уверен, что 2021 год станет годом начала полноценного развития судостроительной отрасли Туркменистана», — дополнил торговый представитель.

print
  • В Москве отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса
  • Генпрокуратура Узбекистана предлагает наказывать сроком до 7 лет за самовольное подключение газа, воды, электричества
  • В Словакии мужчина умер после прививки от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com