Почему от коронавируса мужчины умирают в 1,7 раза чаще, чем женщины?

CentralAsia (CA) - Все больше исследований показывают, что в отличие от женщин, мужчины подвергаются большему риску заболеть коронавирусом или умереть в последствии, пишет научный журнал Science.



Риск смерти от COVID-19 у мужчин в 1,7 раза выше, чем у женщин. Такие половые различия связаны с разницей в гендерных ролях в обществе и с поведенческими факторами, которые также влияют на заболеваемость и летальные исходы от COVID-19.



Как заявили ученые из Йельского университета в США, развитию тяжелых симптомов COVID-19 у женщин препятствует наличие у них двух Х-хромосом, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Хотя одна из Х-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему.



Кроме того, защитную роль играет женский половой гормон эстроген, который способен блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. При этом ученые предполагают, что мужские гормоны андрогены усиливают способность вируса инфицировать клетки.



В исследовании говорится, что мужчины в возрасте от 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, у них часто наблюдается чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы, что может привести к смертельно опасному системному воспалению, известному как цитокиновый шторм.