В Ашхабаде возвели автобусную остановку в виде туркменской юрты
- Туркменистан, общество
- 12:36, 27 января 2021
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CentralAsia (TM) - Вдоль проспекта Чандыбил в южной части Ашхабада возвели автобусную остановку «Ak öý» («Белый дом»), которая сделана в виде туркменской юрты. Кадры с новым объектом показала программа «Ватан» туркменского телевидения.
На остановке предусмотрены места ожидания пассажиров, электронное табло и система кондиционирования воздуха.
Дизайн внешнего фасада остановки отличается национальным колоритом, сообщает Туркменпортал.