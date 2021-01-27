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  27 января 2021
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В Ашхабаде возвели автобусную остановку в виде туркменской юрты

CentralAsia (TM) -  Вдоль проспекта Чандыбил в южной части Ашхабада возвели автобусную остановку «Ak öý» («Белый дом»), которая сделана в виде туркменской юрты. Кадры с новым объектом показала программа «Ватан» туркменского телевидения.

На остановке предусмотрены места ожидания пассажиров, электронное табло и система кондиционирования воздуха.

Дизайн внешнего фасада остановки отличается национальным колоритом, сообщает Туркменпортал.

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  • В Ашхабаде возвели автобусную остановку в виде туркменской юрты
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