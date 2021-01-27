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  27 января 2021
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В Москве отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Вид на Красную площадь
Вид на Красную площадь
// Михаил Метцель/ТАСС

CentralAsia (CA) -  Мэр Москвы Сергей Собянин отменил запрет на обслуживание посетителей в заведениях в ночное время. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает улучшаться.

«В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года», - написал мэр.

В соответствии с подписанным указом с сегодняшнего дня в столице:

1. Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер;

2. Отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором;

3. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России.

Собянин отметил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

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