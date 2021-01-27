Опубликован рейтинг самых «пьющих» стран мира

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CentralAsia (CA) - Британские ученые опубликовали результаты девятого ежегодного исследования Global Drug Survey, посвященного употреблению алкоголя и наркотиков в мире. В нем приняли участие более 110 тыс. человек из более 25 стран мира.



Авторы исследования сообщают, что среднее количество случаев опьянения за год среди респондентов из стран-участниц опроса составило 20,8.



Согласно исследованию, самые большие пьяницы — англосаксы и скандинавы. На первом месте рейтинга находится Шотландия (33,8 случаев), за ней идет Англия (33,7), Австралия (31,8), Дания (31,3), Финляндия (30,4), США (27,1) и Канада (26,5). Менее всего напиваются в Колумбии (6,5 раз в год), Аргентине (6,9) и Португалии (9,3).

Что касается количества трезвенников, то в среднем на глобальном уровне 16% участников опроса ни разу не были в состоянии опьянения на протяжении последних 12 месяцев. Лидеры по уровню трезвости — Португалия (54% опрошенных не испытывали опьянения за год), Аргентина (48%), Колумбия (40%).



На последних местах — Австралия и Дания (по 5%), Англия, Шотландия и Финляндия (по 7%).