В Италии частично заблокировали TikTok после гибели ребенка

CentralAsia (CA) - Итальянское ведомство по защите персональных данных временно заблокировало аккаунты всех итальянских пользователей cоциальной сети TikTok, чей возраст невозможно точно установить, сообщает РБК.



Ограничение продлится до 15 февраля. Причиной блокировки стала гибель 10-летней девочки в Палермо, которая могла пытаться выполнить популярный в TikTok тренд.



Как пишет итальянская газета La Repubblica, родные нашли девочку с мобильным телефоном без сознания в ванной. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи не смогли ее спасти. Предположительно, девочка пыталась участвовать в популярном челландже, который включает удушение. Итальянская прокуратура возбудила дело о доведении до самоубийства.



Представитель TikTok заявил, что администрация не нашла в своей социальной сети какой-либо контент, который мог побудить человека участвовать в подобном. «Мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает поведение, которое может быть опасным», - указал он.



Соцсеть принесла соболезнования родным умершей и выразила готовность способствовать расследованию обстоятельств ее гибели.