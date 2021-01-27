В сенате США большинство республиканцев выступили против импичмента Трампа

CentralAsia (CA) - Процедурное голосование по поводу продолжения судебного процесса об импичменте Дональда Трампа по статье за «подстрекательство к мятежу» показало, что для осуждения бывшего президента, вероятнее всего, не хватит голосов республиканцев.

Несмотря на то что большинство сенаторов поддержали начало процесса (55 — «за», 45 — «против»), подавляющее большинство республиканцев выступили против импичмента бывшего президента. «Голос Америки» отмечает, что расклад голосов свидетельствует, что шансы вынесения обвинительного вердикта сведены к минимуму: инициаторам импичмента не хватит голосов в сенате.

Голосование 26 января касалось возражения сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заявил о том, что идея импичмента бывшего президента является неконституционной.

Для осуждения бывшего президента в сенате потребуется две трети голосов членов верхней палаты конгресса, то есть за это должны проголосовать все сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев.

Хотя многие сенаторы-республиканцы раскритиковали действия Трампа в связи с беспорядками в Капитолии в начале этого месяца, лишь немногие из них продемонстрировали готовность осудить уже не действующего президента, всё еще пользующегося популярностью среди сторонников партии.

Также 26 января сенаторы были официально приведены к присяге в качестве присяжных. Сам процесс начнется не раньше 8 февраля.