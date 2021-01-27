В Германии уроженца Таджикистана приговорили к 7 годам тюрьмы за терроризм

CentralAsia (TJ) - Высший земельный суд Дюссельдорфа 26 января приговорил к 7 годам лишения свободы выходца из Таджикистана по обвинению в членстве в террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Агентство "Associated Press" со ссылкой на следствие сообщает, что Равшан Б., 31-летний мужчина из Вупперталя планировал теракты и другие нападения в Германии и Албании вместе с террористической ячейкой, в которую входили также выходцы из Таджикистана.

Как пишет немецкое агентство ДПА, гражданин Таджикистана до вынесения приговора частично признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Прокурор просил приговорить его к 8,5 годам лишения свободы.

Правоохранительные органы Германии сообщили, что Равшан Б. был задержан в марте 2019 года. Спустя год – в апреле 2020 года были арестованы четверо таджикистанцев, которые, по версии следствия, планировали совершить теракты в нескольких городах региона Северный Рейн — Вестфалия на западе страны — Эссене, Зигене, Нойсе и Хайнсберге.

Немецкие СМИ со ссылкой на местных правоохранителей, сообщили, что Равшан Б. поддерживал контакты с высокопоставленными функционерами организации в Сирии и Афганистане и задержанные таджикистанцы по его указанию планировали атаки на объекты американской армии в Германии, а также на отдельных граждан. В телефоне Равшана Б. также выявлена связь с другой контактной группой, которая консультировала пользователей по вопросам изготовления самодельных бомб путем заказа в Интернете таких компонентов двойного назначения, как например «регулятор давления газа и сварочный клей».

17 апреля 2020 года на сайте влиятельной немецкой газеты Der Spiegel были опубликованы некоторые другие подробности из расследуемого дела о задержанных таджиках. В материале говорится, что Равшан Б. получил в январе 2019 года от неустановленного лица, который говорил по телефону со шведским номером, приказ об убийстве одного из предпринимателей в Албании. За это убийство проситель убежища в Германии получил 40 тысяч долларов и выехал в Албанию, однако там его ждало фиаско: он не смог установить личность предполагаемой жертвы.

Der Spiegel писал, что Равшан Б. половину полученных денег хотел перевести своим «братьям по оружию» в ИГИЛ, а оставшуюся часть «вероятно потратить на себя и своих сообщников» для свершения «великих планов». Немецкое издание указывает, что специально созданная следственная группа в составе 20 человек, изучив все собранные материалы, пришла к выводу, что должны быть задержаны еще четыре сообщника Равшана Б.

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