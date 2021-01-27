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  27 января 2021
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В Душанбе состоялось заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе под председательством таджикской стороны состоялось заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

Принимающей стороной организовано онлайн-наблюдение за ходом мероприятия для постоянных представителей государств-членов при Секретариате ШОС и сотрудников штаб-квартиры Организации.

В первый день заседания, 26 января, таджикская сторона ознакомила участников с ходом подготовки к очередному саммиту ШОС, заседанию Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, а также другим мероприятиям на министерском и экспертном уровнях.

Стороны обменялись мнениями по представленным председательствующей стороной проектам повесток дня, перечням документов, планируемых подписать в ходе заседаний глав государств и министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Национальные координаторы также обсудили проекты плана основных мероприятий ШОС на 2021 год и Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел государств-членов ШОС на 2021 год.

Заседание продолжится до 29 января 2021 года.

Совет национальных координаторов осуществляет координацию текущей деятельности ШОС и обеспечивает взаимодействие соответствующих министерств и ведомств государств-членов Организации.

Таджикистан принял председательство по итогам заседания Совета глав государств ШОС, прошедшего 10 ноября 2020 года.

Председательство Таджикистана совпало с двадцатилетним юбилеем Организации, оно проходит под девизом «20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания».

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