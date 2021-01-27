За сутки в России число зараженных коронавирусом увеличилось на 17 тысяч

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрирован 17 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1834 (10,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 774 672 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 342 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 080 человек.