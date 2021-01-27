Из Туркменистана через Western Union разрешают отправить денежным переводом только до $50

CentralAsia (TM) - Туркменские власти ввели некоторые изменения в порядок работы системы Western Union в Туркменистане.

По сообщению корреспондента Радио Азатлык, начиная с 26 января в акционерном-коммерческом банке «Сенагат» максимальная сумма, которую можно переслать через систему Western Union, была сокращена с 200 до 50 долларов.

«Но в Дашогузе даже 50 долларов невозможно отправить. Там говорят, что переводы денег приостановлены до марта», рассказал корреспонденту Азатлыка осведомлённый источник.

Услуги системы Western Union в Дашогузе были приостановлены в конце декабря, а в начале января система перестала работать и в Ашхабаде. С 19 января в Мары и Дашогузе услуги по быстрым денежным переводам были возобновлены, а незадолго до этого услуги Western Union снова открылись в Ашхабаде. Об этом сообщало издание «Хроника Туркменистана».

Как сообщает корреспондент Азатлыка, после возобновления работы Western Union в Туркменистане в течение короткого времени из Ашхабада и Мары за границу можно было отправлять до 200 долларов, в Дашогузе и Туркменбаши сумма составляла от 100 до 200 долларов.

Но сумма переводов разнится в зависимости от банка, где предоставляются эти услуги. Например, в «Туркмено-Турецком» банке сумма переводов не превышала 50 долларов.

Согласно сайту Western Union, в Туркменистане действуют более 90 пунктов по быстрому переводу денег через коммерческие банки «Туркменбаши», «Сенагат» и «Туркмено-Турецкий», расположенных в пяти велаятах и городе Ашхабад.

Последние ограничения на работу системы быстрых денежных переводов усложнила ситуацию туркменских студентов за границей и их родителей.

