В России за сутки от COVID-19 умерли почти 600 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 594 человека, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 70.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 71 076 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели — 3,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 648 080 пациентов.

