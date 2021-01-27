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  27 января 2021
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В России за сутки от COVID-19 умерли почти 600 человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 594 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 70.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 71 076 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели — 3,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 648 080 пациентов.

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