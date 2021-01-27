[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число туристов в Узбекистан в прошлом году сократилось на 78%

CentralAsia (UZ) -  С января по декабрь прошлого года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, составило 1 501 400 человек. Этот показатель на 77,7% ниже аналогичного периода 2019 года, сообщил Госкомстат республики.

Наибольшее количество туристов в Узбекистан в 2020 году прибыло из стран СНГ (1,42 миллиона человек или 94,4%), количество гостей из других стран составило 83,8 тысячи человек (5,6%).

Наибольший поток иностранных граждан, прибывших в Узбекистан в январе-декабре 2020 года, был отмечен из следующих стран: Кыргызстана – 508,0тыс. человек (33,8 % от общего числа всех прибывших), Казахстана – 424,1тыс. человек (28,2%), Таджикистана – 337,5тыс. человек (22,4%), России – 81,6тыс. человек (5,4 %), Туркменистана – 60,6 тыс. человек (4, 0 %),Азербайджана – 2, 2 тыс. человек (0,1 %)и Беларуси – 1,6 тыс.человек (0,1 %).

Среди туристов из дальнего зарубежья наибольшее количество посетителей составили граждане Турции (21 тысяча человек или 1,4 процента).

Сообщается, что большая часть иностранных граждан, въехавших в Узбекистан, целью поездки называла «посещение родственников» (87,8%). Значительно меньшее число иностранных граждан въезжало со следующими целями: отдых и досуг – 8,6%, лечение – 1,0 %, служебная необходимость – 1,2%, коммерческая поездка – 1,1%, учёба – 0,3 %.

print
  • Правительство Монголии предложило компании Rio Tinto расторгнуть инвестиционное соглашение
  • Физические упражнения могут почти полностью предотвратить хроническое воспаление, - исследование
  • Генпрокуратура Узбекистана предлагает наказывать сроком до 7 лет за самовольное подключение газа, воды, электричества


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com