Число туристов в Узбекистан в прошлом году сократилось на 78%

CentralAsia (UZ) - С января по декабрь прошлого года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, составило 1 501 400 человек. Этот показатель на 77,7% ниже аналогичного периода 2019 года, сообщил Госкомстат республики.

Наибольшее количество туристов в Узбекистан в 2020 году прибыло из стран СНГ (1,42 миллиона человек или 94,4%), количество гостей из других стран составило 83,8 тысячи человек (5,6%).

Наибольший поток иностранных граждан, прибывших в Узбекистан в январе-декабре 2020 года, был отмечен из следующих стран: Кыргызстана – 508,0тыс. человек (33,8 % от общего числа всех прибывших), Казахстана – 424,1тыс. человек (28,2%), Таджикистана – 337,5тыс. человек (22,4%), России – 81,6тыс. человек (5,4 %), Туркменистана – 60,6 тыс. человек (4, 0 %),Азербайджана – 2, 2 тыс. человек (0,1 %)и Беларуси – 1,6 тыс.человек (0,1 %).

Среди туристов из дальнего зарубежья наибольшее количество посетителей составили граждане Турции (21 тысяча человек или 1,4 процента).

Сообщается, что большая часть иностранных граждан, въехавших в Узбекистан, целью поездки называла «посещение родственников» (87,8%). Значительно меньшее число иностранных граждан въезжало со следующими целями: отдых и досуг – 8,6%, лечение – 1,0 %, служебная необходимость – 1,2%, коммерческая поездка – 1,1%, учёба – 0,3 %.