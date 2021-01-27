Таджикистан и Украина обсудили двустороннее сотрудничество

CentralAsia (TJ) - В Киеве состоялась встреча посла Таджикистана в Украине Давлатали Назризода с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



В беседе стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Украины в сфере науки и образования и пути их развития.



Также обсуждался ход выполнения протокола пятого заседания Совместной межправительственной таджикско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и подготовки к проведению в текущем году очередного шестого заседания Комиссии в Душанбе, проведение студенческих форумов и ярмарок с участием представителей высших учебных заведений Украины для представления возможностей страны сфере образования.



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