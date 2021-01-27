Ангела Меркель признала ошибки в борьбе с пандемией

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

Выступая по видеоконференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), Меркель заявила, в частности, что скорость принятия мер для борьбы с COVID-19 «оставляет желать лучшего».

Канцлер, в частности, отметила, что во время пандемии обратили на себя внимание недостатки в развитии цифровых технологий, например, в том, что касается оснащенности школ и средств коммуникации между ведомствами по делам здравоохранения.



