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  27 января 2021
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Ангела Меркель признала ошибки в борьбе с пандемией

CentralAsia (CA) -  Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

Выступая по видеоконференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), Меркель заявила, в частности, что скорость принятия мер для борьбы с COVID-19 «оставляет желать лучшего».

Канцлер, в частности, отметила, что во время пандемии обратили на себя внимание недостатки в развитии цифровых технологий, например, в том, что касается оснащенности школ и средств коммуникации между ведомствами по делам здравоохранения.

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