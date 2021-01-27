Ангела Меркель признала ошибки в борьбе с пандемией
- Азия и мир, общество
- 15:55, 27 января 2021
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CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.
Выступая по видеоконференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), Меркель заявила, в частности, что скорость принятия мер для борьбы с COVID-19 «оставляет желать лучшего».
Канцлер, в частности, отметила, что во время пандемии обратили на себя внимание недостатки в развитии цифровых технологий, например, в том, что касается оснащенности школ и средств коммуникации между ведомствами по делам здравоохранения.