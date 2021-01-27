В Узбекистане опровергли информацию о закрытии общежитий ряда вузов из-за обнаружения коронавируса

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространились сообщения, в которых говорилось о закрытии на дезинфекцию общежитий и зданий ряда вузов страны из-за выявления у студентов коронавируса.

В частности упоминались Национальный университет, Ташкентский государственный институт востоковедения, Ферганский политехнический институт и Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий.

В Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана опровергли данные сообщения и назвали их необоснованными.

«Среди студентов этих высших учебных заведений коронавирусной инфекции не выявлено и ни одно общежитие не было закрыто», – отметили в министерстве.

В ведомстве заверили, что ни министерство, ни вузы не заинтересованы в сокрытии такой информации.