В Узбекистане спасли мужчину, пытавшегося сброситься с крыши больницы

- Узбекистан, происшествия
- 16:24, 27 января 2021
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях появилось видео, на котором мужчина пытается сброситься с высокоэтажного здания в Хазораспском районе Хорезмской области.
В УВД Хорезмской области прокомментировали инцидент. По данным ведомства, инцидент произошел 23 января в 13:30 в Хазараспском районном медицинском объединении. Мужчина 1977 года рождения поднялся на крышу медучреждения и пытался прыгнуть вниз.
Мужчину спустили с крыши сотрудники учреждения. Позже стало известно, что он был пьян и не осознавал своих действий. Гражданин был отпущен в сопровождении членов его семьи.
В настоящее время проводится расследование для оценки действий мужчины.