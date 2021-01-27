В Узбекистане спасли мужчину, пытавшегося сброситься с крыши больницы

CentralAsia (UZ) - В соцсетях появилось видео, на котором мужчина пытается сброситься с высокоэтажного здания в Хазораспском районе Хорезмской области.

В УВД Хорезмской области прокомментировали инцидент. По данным ведомства, инцидент произошел 23 января в 13:30 в Хазараспском районном медицинском объединении. Мужчина 1977 года рождения поднялся на крышу медучреждения и пытался прыгнуть вниз.

Мужчину спустили с крыши сотрудники учреждения. Позже стало известно, что он был пьян и не осознавал своих действий. Гражданин был отпущен в сопровождении членов его семьи.

В настоящее время проводится расследование для оценки действий мужчины.