Итальянского врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19 ради освобождения коек

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CentralAsia (CA) - В итальянском городе Монтикьяри главу отделения скорой помощи городской больницы Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек, пишет издание La Repubblica.



Весной 2020 года, когда Италия стала эпицентром распространения коронавируса, Карло Моска два месяца не видел семью, спасая жизни пациентам. Теперь же медика называют «доктором смерть», отмечает издание.



Медсестры из клиники, где работал Моска, сообщили, что врач часто требовал принести ему сильнодействующие препараты, хотя это не было предусмотрено протоколом лечения коронавируса. Кроме того, медик просил оставить его наедине с тяжелыми больными, что также вызвало подозрения у персонала.



Известно как минимум о двух случаях смерти пациентов из-за действий врача. Так, по данным итальянской прокуратуры, в марте Моска ввел смертельные дозы сильнодействующего анестетика — пропофола 61-летней Натале Басси и 80-летнему Анджело Палетти. В настоящий момент правоохранители устанавливают причастность врача еще к четырем смертям в больнице в Ломбардии.



Мотивы убийств пока не ясны. Коллеги врача считают, что он сошел с ума из-за нагрузок в условиях пандемии. Однако полиция полагает, что Моска избавлялся от безнадежных, по его мнению, пациентов, чтобы освободить места для новых больных.



Полиция арестовала врача по подозрению в убийствах и фальсификации истории болезни пациентов в их медицинских картах. Сам Моска отрицает все обвинения и не признает, что использовал сильнодействующие препараты.