В Узбекистане средняя зарплата в 2020 году составила $250

CentralAsia (UZ) - Среднемесячная зарплата в Узбекистане в 2020 году составила 2,66 млн. сумов (253 доллара США). Темпы роста среднемесячной зарплаты замедлились начиная с апреля, говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

Наивысший уровень среднемесячной заработной платы наблюдался в финансовой и страховой деятельности и составил 6 230,6 тыс.сум (около 600 долларов), что в 2,3 раза выше общереспубликанского уровня, а наименьший – в здравоохранении и предоставлении социальных услуг и составил 1 808,5 тыс.сум (170 долларов), или 67,8 % от общереспубликанского уровня среднемесячной заработной платы.

Среднемесячная заработная плата включает надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд, передает review.uz.

Во всех регионах республики в разбивке по видам экономической деятельности наивысший уровень среднемесячной заработной платы наблюдался в сфере финансовой и страховой деятельности.

В большинстве регионов самый низкий уровень заработной платы был отмечен в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.

За январь-декабрь 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Республике Узбекистан составила 2 667,6 тыс. сум и выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 14,8 %.

В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной зарплаты наблюдался в Ташкенте - 3,99 млн сумов или 380 долларов (на 49,7% выше среднереспубликанского уровня), Навоийской - 3,5 млн сумов (31,2%) и Ташкентской - 2,87 млн сумов (7,6%) областях.

Самый низкий уровень наблюдался в Самаркандской - 2,11 млн сумов, Ферганской - 2,09 млн сумов, Сурхандарьинской - 2,08 млн сумов, Наманганской - 2,06 млн сумов и Кашкадарьинской - 2,02 млн сумов областях. С 1 февраля 2020 года минимальный размер оплаты труда составил 679 330 сум (64 доллара).