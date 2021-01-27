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  27 января 2021
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В Алматы ухудшилась ситуация с коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Алматы ситуация с коронавирусом ухудшилась, заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, на сегодняшний день Алматы находится в «красной» зоне по коронавирусу.

По словам Бекшина, по состоянию на 27 января эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной.

«Об этом мы предупреждали и в декабре, и с начала 2021 года. За последние 4 дня ситуация ухудшилась, регистрируется от 120 до 140 случаев в день. В результате Алматы перешел в «красную» зону», - сказал он.

Как отметил Бекшин, за январь 2021 года в Алматы зарегистрировано 3026 случаев коронавируса и 237 случаев пневмонии с признаками COVID-19.

По словам главного санврача, увеличение числа зараженных произошло в результате нарушения противоэпидемического режима в предновогодние дни, после Нового года и во время старого Нового года.

Коронавирус в Казахстане
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