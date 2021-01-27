Дипотношениям между Таджикистаном и Туркменистаном исполнилось 28 лет

CentralAsia (TJ) - Сегодня исполняется 28 лет со дня установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Туркменистаном.



Как сообщает МИД Таджикистана, правовая база таджикско-туркменских отношений включает более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.



В этом контексте одним из важнейших документов, регулирующих взаимоотношения между двумя странами, является Соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Туркменистаном, подписанным главами государств в ноябре 2017 года.



Между Таджикистаном и Туркменистаном развивается сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ЮНЕСКО, ОИС, ТРАСЕКА, а также таких форматах, как C5+1, Центральная Азия+ЕС, Центральная Азия + Япония, Центральная Азия – Республика Корея, Центральная Азия – Индия, Центральная Азия-Китай. Позиции двух стран по решению наиболее актуальных международных и региональных проблем схожи или близки.



Между министерствами иностранных дел Таджикистана и Туркменистана налажено сотрудничество, в рамках которого предусмотрен механизм проведения консультаций по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.



В целях развития межпарламентских связей создана Группа дружбы и сотрудничества между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и Меджлисом Туркменистана.



Таджикско-туркменская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству играет важную роль в расширении торгово-экономического партнерства между двумя странами.



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