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  27 января 2021
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Дипотношениям между Таджикистаном и Туркменистаном исполнилось 28 лет

CentralAsia (TJ) -  Сегодня исполняется 28 лет со дня установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Туркменистаном.

Как сообщает МИД Таджикистана, правовая база таджикско-туркменских отношений включает более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

В этом контексте одним из важнейших документов, регулирующих взаимоотношения между двумя странами, является Соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Туркменистаном, подписанным главами государств в ноябре 2017 года.

Между Таджикистаном и Туркменистаном развивается сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ЮНЕСКО, ОИС, ТРАСЕКА, а также таких форматах, как C5+1, Центральная Азия+ЕС, Центральная Азия + Япония, Центральная Азия – Республика Корея, Центральная Азия – Индия, Центральная Азия-Китай. Позиции двух стран по решению наиболее актуальных международных и региональных проблем схожи или близки.

Между министерствами иностранных дел Таджикистана и Туркменистана налажено сотрудничество, в рамках которого предусмотрен механизм проведения консультаций по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В целях развития межпарламентских связей создана Группа дружбы и сотрудничества между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и Меджлисом Туркменистана.

Таджикско-туркменская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству играет важную роль в расширении торгово-экономического партнерства между двумя странами.

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