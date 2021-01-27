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  27 января 2021
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Лидеры Узбекистана и Южной Кореи проведут онлайн-саммит

CentralAsia (UZ) -  28 января состоится встреча между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в формате видеоконференции, сообщает МИД.

В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы развития двусторонних отношений особого стратегического партнерства, а также регионального взаимодействия и сотрудничества наших стран в рамках международных организаций.

Лидеры Узбекистана и Кореи проведут анализ современного состояния и обсудят перспективы углубления политического диалога, реализации конкретных проектов и программ в сфере торговли, инвестиций, инноваций, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культурного обмена.

Будет также рассмотрен график предстоящих контактов и совместных мероприятий, сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам саммита планируется подписание целого ряда документов, предусматривающих продвижение новых инициатив в области цифровых технологий, проектной деятельности, здравоохранения и других важных направлениях.

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