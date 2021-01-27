В Польше в поликлинике произошла кража вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, в гмине Илово-Осада, было украдено три ампулы с вакциной от коронавирусной инфекции, сообщает Polskieradio со ссылкой на сотрудника полиции Дзялдово.

В среду утром полиция получила уведомление о краже с проникновением в поликлинику в гмине Илово-Осада. Как заявила сержант Юстина Новицка, было украдено три ампулы (18 доз) вакцины против COVID-19.

По предварительным данным, преступники проникли в поликлинику через окно, которое разбили. Кроме вакцины были украдены и другие лекарства. На месте работает следственная группа.

В Илово-Осаде проживает около 3 тыс. человек. Действует один пункт вакцинации. Получение прививок для записавшихся временно отложено.