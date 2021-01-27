[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Польше в поликлинике произошла кража вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) -  В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, в гмине Илово-Осада, было украдено три ампулы с вакциной от коронавирусной инфекции, сообщает Polskieradio со ссылкой на сотрудника полиции Дзялдово.

В среду утром полиция получила уведомление о краже с проникновением в поликлинику в гмине Илово-Осада. Как заявила сержант Юстина Новицка, было украдено три ампулы (18 доз) вакцины против COVID-19.

По предварительным данным, преступники проникли в поликлинику через окно, которое разбили. Кроме вакцины были украдены и другие лекарства. На месте работает следственная группа.

В Илово-Осаде проживает около 3 тыс. человек. Действует один пункт вакцинации. Получение прививок для записавшихся временно отложено.

print
  • В Душанбе состоялось заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС
  • В России за сутки от COVID-19 умерли почти 600 человек
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 13 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com