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  27 января 2021
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В Турции задержали боевиков ИГ, среди них есть четверо граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Турции задержаны 12 боевиков террористической организации «Исламское государство». Четверо из них оказались гражданами Узбекистана, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Пять человек из задержанных - граждане России, а трое – Кыргызстана. Все они являются террористами ИГ. На территорию Турции боевики пытались незаконно проникнуть из Сирии. Однако они были пойманы на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай и доставлены в районное отделение полиции.

Членов террористической организации арестовали еще 31 декабря 2020 года, однако Министерство национальной обороны Турции сообщило об этом 27 января.

Как сообщается в заявлении ведомства, один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.

«Красные бюллетени» Интерпола – это запросы на временное задержание находящихся в розыске лиц с целью их экстрадиции. Не имеют обязательной юридической силы. Задержание может быть произведено по ордеру на арест, либо по решению местных судебных органов.

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