[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане вылетевший на обочину автомобиль придавил женщину (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Спарк», ехал по правой полосе и столкнулся с автомобилем Nexia-3.

Столкновение произошло в результате резкого поворота влево автомобиля «Спарк». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

Как сообщили местные СМИ, в результате аварии женщина, стоящая на обочине дороги, была прижата автомобилем. Её освободили из тисков авто и бордюра очевидцы ДТП.

Женщина доставлена в больницу. На данный момент, по словам медиков, состояние потерпевшей критическое.

print
  • В Словакии мужчина умер после прививки от коронавируса
  • Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, - ВОЗ
  • В аэропорту Вены конфискованы контрабандные хамелеоны


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com