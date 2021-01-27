В Узбекистане вылетевший на обочину автомобиль придавил женщину (видео)

В Узбекистане вылетевший на обочину автомобиль придавил женщину

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Спарк», ехал по правой полосе и столкнулся с автомобилем Nexia-3.

Столкновение произошло в результате резкого поворота влево автомобиля «Спарк». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

Как сообщили местные СМИ, в результате аварии женщина, стоящая на обочине дороги, была прижата автомобилем. Её освободили из тисков авто и бордюра очевидцы ДТП.

Женщина доставлена в больницу. На данный момент, по словам медиков, состояние потерпевшей критическое.