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  27 января 2021
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Рабочий из Узбекистана погиб в Казани из-за рухнувшей глыбы льда

CentralAsia (UZ) -  В Казани на 50-летнего уроженца Узбекистана на производственной базе «Техника»упала ледяная глыба, сообщили местные СМИ.

Прокуратура Казани начала проверку по данному происшествию, которое произошло 21 января. Также выясняются обстоятельства произошедшего. Прокуратура Московского района Казани потребовала возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

По предварительным данным, при уборке наледи со здания рабочий был на стремянке на высоте 2-3 метра. В результате на мужчину упал лед со снегом, от этого он получил травмы. Рабочий скончался на месте.

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