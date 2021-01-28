Проект монгольских ученых получил международное признание

CentralAsia (MNG) - Ученые Монголии и Японии совместно работают над разработкой технологии восстановления деградированных пастбищ.

В частности, проект под названием «Восстановление пастбищ путем эффективного использования диких кормовых растений на основе традиционных знаний кочевых монголов», разработанный монгольскими учеными, был выбран в международной программе научных грантов, и группа монгольских ученых начала работать вместе с ведущими японскими учеными.

Этот проект собирает богатые знания и устные традиции кочевых монголов относительно эффективности флоры монгольских пастбищ в восстановлении здоровья скота и деградированных пастбищ, отбирает полезную флору пастбищ и научно демонстрирует их полезность, исследуя химические соединения и новые гены, которые придают им восстановительную эффективность. Он также сохраняет пастбища и здоровье скота, используя флору пастбищ, которая хорошо растет и эффективна для поддержания хорошего здоровья путем «диагностики» истощенных монгольских пастбищ и «лечения» их путем разработки и внедрения методов выращивания выбранной флоры.

Этот проект будет развивать отрасль пастбищного животноводства за счет восстановления деградированных пастбищ Монголии, которые были улучшены за счет научного использования традиционных знаний кочевых монголов и распространения флоры, которая повышает продуктивность пастбищ, деградированных из-за чрезмерного выпаса, и способствует здоровью скота. Применение этой методологии будет способствовать возрождению кочевого животноводства, сталкивающегося с аналогичными проблемами во всем мире.

Этот проект является одним из трех проектов, отобранных из 42 проектов по биоресурсам, которые участвовали в программе SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development - Партнерство по научным и технологическим исследованиям в целях устойчивого развития), реализуемой Японским агентством науки и технологий.

Ведущие ученые Монгольского университета естественных наук (MУЕН), Института ветеринарной медицины, Центра экосистемных исследований, Научно-исследовательского института животноводства, Токийского университета, Университета Киото, Медицинского и фармацевтического университета Тохоку и Национальной организации исследований в области сельского хозяйства и пищевых продуктов и некоторые предприятия Японии участвуют в проекте под руководством профессора Государственного университета Монголии Ж.Батхуу.

В рамках проекта будет разработана технология восстановления пастбищ путем изучения устойчивых к климату, быстрорастущих дикорастущих растений, полезных для здоровья животных и внедрения в сельское хозяйство и ветеринарию.

Исследование, проведенное Исследовательским центром экосистемы MУЕН, показывает, что 22,6% или 25 млн га пастбищ в Монголии деградировали. Проект имеет большое значение, поскольку исследования и наблюдения, проведенные в течение последних 20 лет, показали, что деградированные пастбища не могут восстановиться естественным путем. Проект рассчитан на 5 лет при годовой финансовой поддержке 1,4 млрд тугриков (около $493 тыс.).

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