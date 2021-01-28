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  28 января 2021
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Новый премьер-министр Монголии заявил о необходимости достроить нефтеперерабатывающего завода и железную дорогу Таван-Толгоя

CentralAsia (MNG) -  Стратегия предыдущего премьер-министра будет продолжена, необходимо достроить нефтеперерабатывающего завода и железную дорогу Таван-Толгоя, сказал новый премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ.

Вчера Великий Государственный Хурал утвердил Л.Оюун-Эрдэнэ на пост премьер-министра — его кандидатуру поддержали 87,9% проголосовавших парламентариев.

Выступая на пленарном заседании парламента, Л.Оюун-Эрдэнэ заявил: «В Генеральное соглашение об инвестициях проекта Оюу-Толгой будут внесены изменения, а план развития и финансирования подземного рудника Оюу-Толгой, известный, как «Дубайское соглашение», будет аннулирован. Также один представитель в Совете директоров Оюу-Толгой будет заменен. В дополнение к нынешней структуре правительства будут учреждены два министерства — Министерство экономического развития и Министерство цифрового или инновационного развития».

Он заявил, что его приоритеты будут в основном разделены на четыре области.

  • преодоление COVID-19 и увеличение экспорта с целью сокращения бюджетного дефицита;
  • поддержать предприятия частного сектора для стимулирования экономики;
  • систематически увеличивать доход среднего класса;
  • улучшить государственные услуги.

Назначение Л.Оюун-Эрдэнэ рассматривается наблюдателями как «бесспорный факт», поскольку правящая партия имеет подавляющее большинство в Великом Государственном Хурале.

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