[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Подписан Меморандум для изучения возможностей программ обмена студентами между Монголией и Канадой

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Канаде Я. Ариунболд присутствовал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Столичным отделом образования Монголии (Metropolitan Education Department - MED) и Советом международного образования Канады Британской Колумбии (British Columbia Council for International Education - BCCIE) и выступил с речью по случаю церемонии.

Меморандум о взаимопонимании между Департаментом образования Монголии и Советом по международному образованию Британской Колумбии был подписан Гантулгой Жигжидсурэном, директором MED и доктором Рандалом Мартином, исполнительным директором BCCIE, 27 января, на виртуальной церемонии. Целью настоящего Меморандума является изучение возможностей для реализации программ обмена студентами и совместной организации семинаров и тренингов по профессиональному развитию.

На церемонии присутствовали Катрин Ивкофф, посол Канады в Монголии, а также другие представители Министерства иностранных дел Монголии, BCCIE и MED.

MED — это местное правительственное учреждение, которое наблюдает за реализацией политики в области образования детей младшего возраста в системе образования K-12 столицы Монголии.

BCCIE — провинциальная корпорация Crown, которая поддерживает усилия по интернационализации государственных и независимых школ K-12, государственных и частных колледжей, университетов и языковых школ Британской Колумбии.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Лидеры Узбекистана и Южной Кореи проведут онлайн-саммит
  • Подписан Меморандум для изучения возможностей программ обмена студентами между Монголией и Канадой
  • Узбекистан и Дагестан будут развивать совместный паломнический туризм


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com