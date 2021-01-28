С новым премьер-министром новое поколение берет на себя ответственность в Монголии, - The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ представляет новый тип монгольского лидера: молодой специалист с западным образованием и сильной политической направленностью, пишет Болор Лхаажав, автор статьи на страницах The Diplomat.

На прошлой неделе премьер-министр Монголии Хурэлсух Ухнаа подал в отставку, заявив о своей ответственности в связи с недавними протестами против мер COVID-19. 27 января 2021 года новый премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай был утвержден парламентом.

Новый премьер-министр заявил, что одним из его ближайших планов будет ускорение вакцинации от COVID-19, что может иметь огромное влияние на экономику. Кроме того, привлекает внимание поддержка премьер-министра в переговорах между Монголией и Rio Tinto по руднику Оюу-Толгой. После того, как ситуация с COVID-19 будет решена, его кабинет также планирует создать министерство цифрового развития.

Отставка Хурелсуха, возможно, открыла новые возможности для лидера молодого поколения, считает автор. Монголия приветствует 40-летнего премьер-министра, который не участвовал в демократической революции 1990 года и был обучен уделять особое внимание политике, а не политику. Выросший в сельской местности, Оюун-Эрдэнэ окончил Школу государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете со степенью магистра государственной политики.

Находясь на посту главного секретаря кабинета министров, Оюун-Эрдэнэ посвятил себя «Видению 2050» - долгосрочной стратегии развития Монголии.

«Видение-2050» — это комплексная стратегия, основанная на решениях, направленная на внедрение надлежащего управления, государственных услуг на уровне граждан и экономической политики для усиления потенциала Монголии. План также призывает Монголию участвовать в экономической интеграции, бороться с изменением климата и стремиться к устойчивому развитию. Долгосрочное видение, стратегия и политика, сформированные долгосрочным и среднесрочным планированием, закладывают основу развития страны, которая превратит Монголию во влиятельного игрока.

««Видение-2050» объединяет международный опыт, примеры политики из таких стран, как Сингапур, Эстония и других развитых стран», - говорит Батнайрамдал Отгоншар, вице-министр горнодобывающей и тяжелой промышленности.

Одним из примеров успешного внедрения является запуск модели электронного управления в Монголии в разгар вспышки COVID-19. «Около 8000 человек ежедневно пользуются приложением Е-mongolia, и их количество увеличилось в три раза после закрытия страны», - сказал The Diplomat директор Управления по коммуникациям и информационным технологиям Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл.

Тот факт, что Оюун-Эрдэнэ уделил этому проекту столько внимания, необычен, поскольку «Видение-2050» претендует на то, чтобы сосредоточиться на реализации политики — то, что не удалось осуществить во многих монгольских и финансируемых из-за рубежа планах. Такой политический акцент свидетельствует о кардинальном изменении политической культуры Монголии. Страна уходит от политических лидеров, которые в основном обучались в советском блоке и государствах-преемниках и следовали партийной карьерой (в случае Монгольской народной партии, МНП) или были «героями» революции 1990 года (в дело Демократической партии, ДемПартия). Надвигающаяся экономическая проблема теперь унаследована молодым поколением лидеров.

Отставка Хурэлсуха произошла неожиданно, но является логическим шагом на его пути к президентской гонке. В гибридной парламентско-президентской системе Монголии новый президент будет избран в июне этого года, хотя в соответствии с поправками к конституции 2019 года, сроком на шесть лет. Те же поправки усилили позицию премьер-министра, но заявка на пост президента кажется естественным шагом для Хурэлсуха, который, будучи эффективным политическим менеджером, не продемонстрировал никаких указаний на конкретную политическую повестку дня и, таким образом, кажется, хорошо подходит для престижной, но менее активный, офис. Ожидалось, что Хурэлсух будет добиваться выдвижения МНП на президентских выборах.

Прошлым летом на парламентских выборах Хурэлсух укрепил свой контроль над МНП. Широко распространено мнение, что Оюун-Эрдэнэ стал премьер-министром благодаря своей связи с Хурэлсухом. Депутат второго срока Оюун-Эрдене занимал пост главного секретаря в обоих кабинетах Хурэлсуха. Его повторное назначение на этот пост в июле прошлого года было особенно значительным, поскольку премьер-министры ограничены в назначении только четырех депутатов в кабинет, пишет автор статьи.

В то время как Демпартия отвергла внутренние требования смены поколений, на прошлогодних парламентских выборах Национальная лейбористская партия (именуемая ее монгольской аббревиатурой ХҮН (с монгольского означает ЧЕЛОВЕК "Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам")) стала новой силой в парламенте во главе с людьми, которые имеют некоторые общие черты с Оюун-Эрдэнэ: молодые специалисты с западным образованием.

Вместо того, чтобы работать в рамках установленных партий, многие в группе сверстников Оюун-Эрдэнэ пытаются создать альтернативу в ХҮН. Хотя они получили всего одно место в парламенте, они, вероятно, и дальше будут делать упор на смену поколений. Ни Оюун-Эрдэнэ, ни ХҮН не отличаются прочной политической платформой, помимо прагматического стремления к передовой практике.

Назначение Оюун-Эрдэнэ открывает возможность преобразующей смены поколений в руководстве Монголии. Новый избранный премьер-министр представляет молодое поколение лидеров, которые учились за границей, знакомы с демократическими принципами, обществами и политиками. Хотя это может освежить, это не означает, что MНП будет соответствовать своим политическим целям. Это по-прежнему одна из устоявшихся политических партий, и теперь партия может взять на себя еще более твердую власть. Как хорошо известно, большая твердая власть с большей вероятностью приведет к более значительной коррупции. С другой стороны, недавняя акция протеста еще раз напоминает нам о демократическом воспитании в Монголии и о появлении новой волны вовлечения молодежи в политическую среду Монголии, заключает издание.

автор: Болор Лхаажав имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско. Она часто пишет и комментирует монгольскую политику и внешнюю политику, а в настоящее время пишет книгу о внешней политике Монголии. Она также является соведущей политического подкаста 77 Nation, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия.

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