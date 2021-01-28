Традиционные врачи «Манба Дацан» работают с больными коронавирусом в Центральном военном госпитале

CentralAsia (MNG) - Бригада врачей из больницы общего профиля Манба Дацан лечит людей, поступивших в Центральный военный госпиталь с коронавирусной инфекцией, с помощью средств народной медицины.

Дацан — буддийский монастырь-университет в Монголии. В монгольской традиции дацанами называют отдельные «факультеты» буддийских монастырей.

В 1990 году была создана клиника «Манба Дацан», которая является первой специализированной, традиционной клиникой монгольской медицины.

Специализация клиники — традиционная монголо-тибетская медицина.

Манрамба дацан — этот комплекс состоящий из буддийского храма, медицинского центра, клиники и фармацевтического цеха, который был создан двумя братьями, один из которых является учеником Далай-ламы, а ныне хамбо-лама Манба-дацана Дамдинсүрэнгийн Нацагдорж.

Клиника получила лицензию на осуществление профессиональной медицинской деятельности в соответствии с Законом об охране здоровья.

Клиника является присоединенной организацией здравоохранения и 5-кратным аккредитованным органом до настоящего времени. В клинике работают профессиональные доктора традиционной восточной медицины.

Клиника находится в самом центре города Улан-Батор, в современном и благоустроенном здании с современным оснащением — с возможностью передвигаться на инвалидной коляске и имеются лифты в здании.

Основной целью клиники является диагностика, лечение, траволечение и медицинская помощь по монгольской традиционной медицине на мировом уровне. Для своих пациентов представляется более 170 типов лекарств, произведенные в фармацевтической цехе клиники.

Главная диагностика проводится по анализу крови,мочи и пульсу.

Кроме того, дополнительно вне клиники пациенты делают ультразвуковые, рентген и лабораторные тесты, для подтверждения диагноза (по желанию и за свой счёт). Имеется фармацевтический цех, по производству лекарственных препаратов растительного происхождения.

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