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  28 января 2021
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Врачи детской больницы Улан-Батора спасли четырехлетнего ребенка, проглотившего 56 магнитов

CentralAsia (MNG) -  Врачи больницы Национального центра здоровья матери и ребенка в Улан-Баторе при помощи оперативного метода извлекли из желудка и кишечника четырехлетнего мальчика 56 магнитных шариков. Бригада хирургов под руководством главного хирурга А.Цэнджав прооперировала четырехлетнего мальчика, который на прошлой неделе проглотил магнит.

Врач-хирург А. Цэнджав уточнил состояние ребенка: «Операция прошла успешно, ребенок сегодня встает и начинает есть. Родители не должны позволять своим детям играть с магнитами. Если в игрушке есть магнит, я хотел бы еще раз предупредить вас, чтобы проверить винты и болты».

Ребенок смог избежать серьезных травм, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минздрава. Если бы хирурги не успели, то ребенка ждала бы тяжелая операция и травмы желудочно-кишечного тракта.

Поясняется, что шарики — это детали конструктора, который целиком состоит из таких магнитов. При этом сила притяжения между шариками такая, что ребенок не может разорвать их между собой пальцами и делает это зубами.

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