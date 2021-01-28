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  28 января 2021
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На утро 28 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1413 человек. Всего — 182 530
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 221;

- Акмолинская область - 209;

- Костанайская область - 140;

- город Алматы - 138;

- город Нур-Султан - 125;

- Северо-Казахстанская область - 117;

- Западно-Казахстанская область - 93;

- Атырауская область - 90;

- Карагандинская область - 79;

- Алматинская область - 71;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Жамбылская область - 24;

- Туркестанская область - 16;

- Мангистауская область - 15;

- город Шымкент - 13;

- Кызылординская область - 13;

- Актюбинская область - 10.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 182 530 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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