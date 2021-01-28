На утро 28 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1413 человек. Всего — 182 530

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 221;
- Акмолинская область - 209;
- Костанайская область - 140;
- город Алматы - 138;
- город Нур-Султан - 125;
- Северо-Казахстанская область - 117;
- Западно-Казахстанская область - 93;
- Атырауская область - 90;
- Карагандинская область - 79;
- Алматинская область - 71;
- Восточно-Казахстанская область - 39;
- Жамбылская область - 24;
- Туркестанская область - 16;
- Мангистауская область - 15;
- город Шымкент - 13;
- Кызылординская область - 13;
- Актюбинская область - 10.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 182 530 случаев коронавируса.