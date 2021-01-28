В Узбекистане президент по желанию сможет помиловать и освободить любого осужденного

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана может помиловать по собственной инициативе любого осужденного или лица, отбывающего наказание, независимо от наличия или отсутствия ходатайства о помиловании. Эта норма закреплена в указе президента за № 6146, подписанном 26 января текущего года.

В соответствии с указом, подразделения советника президента по вопросам правового обеспечения реформ и координации правоохранительной деятельности преобразованы в подразделения по вопросам гражданства, помилования и предоставления политического убежища – подразделения советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов-соответственно, подразделения по вопросам гражданства и помилования.

Письмо-поручение о помиловании осужденного или лица, отбывающего наказание, подписанное президентом, направляется в соответствующие инстанции.

Тот же орган в течение одного рабочего дня со дня получения письма-поручения от президента извещает членов комиссии при президенте по вопросам помилования о дне и месте проведения заседания.

По окончании заседания комиссии формируются рабочие группы по изучению личностей и документов осужденных или лиц, отбывающих наказание, и организуются их выезды на места.

Рабочая группа получает письмо-согласие от осужденных или лиц, отбывающих наказание, документы которых были изъяты для внесения на рассмотрение комиссии, об отсутствии возражений против рассмотрения в отношении них вопроса о помиловании. К письму о согласии прилагаются необходимые документы.

В случае, когда осужденный или лицо, отбывающее наказание, не написали письмо-согласие, его документы на рассмотрение комиссии не выносятся.

Комиссия, обсудив представленные рабочей группой документы, принимает протокольное решение в отношении осужденных или отбывающих наказание лиц, которым может быть предоставлено помилование, и вносит предложение президенту.

Отказ комиссии рекомендовать помилование осужденного или лица, отбывающего наказание, не мешает им в дальнейшем ходатайствовать о помиловании.